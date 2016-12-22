Пушилин рассказал о возможных поставках электроэнергии из ДНР в Россию

Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Донецк может начать поставки электроэнергии в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, в республике образовался переизбыток электроэнергии, которую можно будет поставлять в соседний «энергодефицитный» регион России. «Если мы сможем аргументировать свою позицию, то мы этот дефицит сможем покрывать», — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР также сообщил, что в 2019 году число российских регионов, с которым сотрудничает Донецк, увеличится с 20 до 25, передает Донецкое агентство новостей. «Процесс интеграции Донбасса с Россией будет только набирать обороты», — подчеркнул Пушилин.
Украина перестала поставлять электроэнергию в ЛНР в апреле 2017 года, в ДНР — в июле 2017 года. По словам и.о. главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, в ДНР и ЛНР электроэнергию вырабатывают Старобешевская и Зуевская ТЭС, а также ведутся поставки из России.