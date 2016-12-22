В руководство Партии роста вошел журналист Александр Любимов

Журналист и вице-президент Академии российского телевидения Александр Любимов стал заместителем председателя Партии роста и ее федеральным секретарем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Партии роста, поступившем в РБК. Решение было принято на внеочередном съезде партии, состоявшемся 20 октября в столичном Центре международной торговли.

Руководителем московского отделения партии избран музыкант и телеведущий Николай Фоменко.

Новыми членами федерального политсовета партии стали 12 человек, среди них — политики Оксана Дмитриева и Сергей Станкевич, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, руководитель Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев, глава Beluga Group Александр Мечетин и глава Кизилюртовского района Дагестана Магомед Шабанов.

Кроме того, на съезде партии было решено выдвинуть на предстоящие губернаторские выборы в Приморском крае своего кандидата — руководителя местного отделения «Деловой России» Алексея Тимченко. С 2007 года он является учредителем группы компаний «Тим-Групп», занимающихся налоговым консультированием и логистикой.

«Власть во многих регионах показывает неэффективность, слабость своей экономической политики. «Единая Россия» явно не справляется», — подчеркнул глава Партии роста Борис Титов. По его словам, у партии «есть все основания для энтузиазма». «Кроме нас — людей дела, которые съели пуд соли и пролили цистерну пота, но научились добиваться результата, больше никого нет на политическом горизонте, в политической перспективе», — отметил Титов.