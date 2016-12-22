Жертвами взрывов на выборах в Афганистане стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 110 пострадали в результате серии взрывов на избирательных участках в Афганистане, где 20 октября проходят выборы депутатов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Охраной 20 тыс. избирательных участков занимаются 70 тыс. сотрудников службы безопасности Афганистана. При этом часть избирательных участков открылась с опозданием, возле зданий выстроились длинные очереди из избирателей, отмечает Tolo News.
По словам главы избирательной комиссии Афганистана Абдула Бади, ряд избирательных участков будет открыт для голосования завтра. «Это гарантирует, что у каждого будет справедливый шанс проголосовать», — отметил он.
В провинции Гильменд на юге Афганистана 17 октября произошел взрыв, при котором погиб кандидат в депутаты парламента Абдул Джабар Кахраман, ранения получили, по разным данным, от семи до восьми человек. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).