СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок
Общество, 09:48
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СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок
Причиной смерти сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.
Как отмечает портал, иммунитет Аллена был подавлен из-за одной из форм лимфомы.
Пол Аллен умер на 66-м году жизни 15 октября в Сиэтле. В начале октября бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него осложнения неходжкинской лимфомы.
Аллен родился в 1953 году. Спустя 22 года он со своим школьным товарищем Биллом Гейтсом основали Microsoft. Аллен стал владельцем 36% акций, а Гейтс — 64%. Бизнесмен покинул компанию в 1983 году, когда у него обнаружили рак. После этого он победил болезнь и вновь занялся бизнесом.