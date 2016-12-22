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СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок
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СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок
Общество, 09:48
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СМИ назвали причиной смерти Пола Аллена септический шок

Причиной смерти сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок. Об этом сообщает ​TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.

Как отмечает портал, иммунитет Аллена был подавлен из-за одной из форм лимфомы.

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Пол Аллен умер на 66-м году жизни 15 октября в Сиэтле. В начале октября бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него осложнения неходжкинской лимфомы.

Аллен родился в 1953 году. Спустя 22 года он со своим школьным товарищем Биллом Гейтсом основали Microsoft. Аллен стал владельцем 36% акций, а Гейтс — 64%. Бизнесмен покинул компанию в 1983 году, когда у него обнаружили рак. После этого он победил болезнь и вновь занялся бизнесом.

Теги: смерть , причина , септический шок
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