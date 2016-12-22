«Он верил в творческое мышление»: умер Пол Аллен

Пол Аллен (на фото в правом нижнем углу) родился в Сиэтле в 1953 году. Он стал увлекаться электроникой еще в детстве. С Биллом Гейтсом (на фото в левом нижнем углу) познакомился в школьные годы на занятиях по программированию. В 1975 году они основали корпорацию Microsoft. Аллену досталось 36% акций, Гейтсу — 64%. «С самого юного возраста мы оба стали квалифицированными программистами, компетентными в области технологий, мы горели желанием сделать что-то в предпринимательстве. Мы оба — я и Билл — были одинаково фанатичны в познании всего, что только возможно», — говорил Аллен в одном из интервью