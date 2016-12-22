«Он верил в творческое мышление»: умер Пол Аллен

Пол Аллен (на фото в правом нижнем углу) родился в Сиэтле в 1953 году. Он стал увлекаться электроникой еще в детстве. С Биллом Гейтсом (на фото в левом нижнем углу) познакомился в школьные годы на занятиях по программированию. В 1975 году они основали корпорацию Microsoft. Аллену досталось 36% акций, Гейтсу — 64%. «С самого юного возраста мы оба стали квалифицированными программистами, компетентными в области технологий, мы горели желанием сделать что-то в предпринимательстве. Мы оба — я и Билл — были одинаково фанатичны в познании всего, что только возможно», — говорил Аллен в одном из интервью
Пол Аллен вынужден был уйти из Microsoft в 1983 году из-за разногласий с Гейтсом. При этом он сохранил за собой место в совете директоров и часть акций. Годом ранее врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. В тот раз ему удалось справиться с болезнью
Пол Аллен занимался и просветительством. Он основал в Сиэтле Музей истории компьютерной техники и Музей современной поп-культуры
Аллен также увлекался спортом. Ему принадлежали баскетбольный клуб «Потрленд Трэйл Блэйзерс» и футбольный «Сиэтл Сихокс». В 2014 году этот клуб впервые за свою историю стал чемпионом Национальной футбольной лиги, выиграв Супербоул
Бизнесмен также учредил Институт изучения мозга. Аллен заинтересовался проблемой исследования нервной системы после того, как его мать умерла от болезни Альцгеймера. Кроме того, он жертвовал на благотворительность. Он присоединился к «клятве дарения» Билла Гейтса и Уоррена Баффета, данной в 2010 году. Официально заявленная цель кампании — побудить богатейших людей направить большую часть состояния на благотворительность
Пол Аллен занимал 44-ю строчку рейтинга миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $20,3 млрд