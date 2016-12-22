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«Он верил в творческое мышление»: умер Пол Аллен
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«Он верил в творческое мышление»: умер Пол Аллен
Общество, 12:44
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«Он верил в творческое мышление»: умер Пол Аллен
Сооснователь Microsoft Пол Аллен умер в США 15 октября. Причиной смерти стали осложнения от онкологического заболевания. Бизнесмену было 65 лет. Чем запомнится Пол Аллен — в обзоре РБК
Фото: Courtesy Microsoft / ZUMA Press / Global Look Press

Пол Аллен (на фото в правом нижнем углу) родился в Сиэтле в 1953 году. Он стал увлекаться электроникой еще в детстве. С Биллом Гейтсом (на фото в левом нижнем углу) познакомился в школьные годы на занятиях по программированию. В 1975 году они основали корпорацию Microsoft. Аллену досталось 36% акций, Гейтсу — 64%. «С самого юного возраста мы оба стали квалифицированными программистами, компетентными в области технологий, мы горели желанием сделать что-то в предпринимательстве. Мы оба — я и Билл — были одинаково фанатичны в познании всего, что только возможно», — говорил Аллен в одном из интервью

Фото: Barry Wong / ZUMA Press /Global Look Press

Пол Аллен вынужден был уйти из Microsoft в 1983 году из-за разногласий с Гейтсом. При этом он сохранил за собой место в совете директоров и часть акций. Годом ранее врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. В тот раз ему удалось справиться с болезнью

Фото: Peter Liddell / ZUMA Press /Global Look Press
После ухода из корпорации он занялся инвестиционным бизнесом. «Он обладал замечательным интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы», — заявил гендиректор основанной Алленом компании Vulcan Inc. Билл Хилф
Фото: Elaine Thompson

Пол Аллен занимался и просветительством. Он основал в Сиэтле Музей истории компьютерной техники и Музей современной поп-культуры

Фото: Ted S. Warren / AP

Аллен также увлекался спортом. Ему принадлежали баскетбольный клуб «Потрленд Трэйл Блэйзерс» и футбольный «Сиэтл Сихокс». В 2014 году этот клуб впервые за свою историю стал чемпионом Национальной футбольной лиги, выиграв Супербоул

Фото: ZUMA Press / Global Look Press

Бизнесмен также учредил Институт изучения мозга. Аллен заинтересовался проблемой исследования нервной системы после того, как его мать умерла от болезни Альцгеймера. Кроме того, он жертвовал на благотворительность. Он присоединился к «клятве дарения» Билла Гейтса и Уоррена Баффета, данной в 2010 году. Официально заявленная цель кампании — побудить богатейших людей направить большую часть состояния на благотворительность

Встреча Пола Аллена (справа) с космическим туристом Чарльзом Симони на Байконуре, 2009 год
(Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)
В начале октября 2018 года Пол Аллен сообщил, что ему снова диагностировали рак — неходжкинскую лимфому. Этот диагноз ему уже ставили в 2009-м — тогда Аллен излечился после химиотерапии
Справа налево: бизнесмен Ричард Брэнсон, аэрокосмический конструктор Берт Рутан и Пол Аллен
(Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Пол Аллен занимал 44-ю строчку рейтинга миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $20,3 млрд

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Microsoft
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