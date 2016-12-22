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В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола
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В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола
Общество, 18:11
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В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола

В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что документ выдали 57-летней Леоне Зекерс. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X. В 2001 году Зекерс, рожденная мужчиной, сменила пол на женский. Однако в настоящий момент она не относит себя ни к какому полу.

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В июне Зекерс выиграла суд, который подтвердил ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом. Также суд предложил законодательной власти удостовериться, что гендерная нейтральность предусмотрена законодательством Нидерландов.

В конце июня Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны разрешать гражданам указывать в документах третий пол. В ноября 2017 суд постановил закрепить понятие третьего пола в книги записи актов гражданского состояния страны.

Теги: Нидерланды , гендерное равенство , ЛГБТ
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