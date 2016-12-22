Суд в Австрии признал существование третьего пола

Конституционный суд Австрии постановил, что власти страны должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол. Об этом сообщает Associated Press.

Решение было принято после рассмотрения иска от некоего человека, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала — такие люди с рождения обладают признаками обоих полов.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния. Согласно данным совета по этике Германии, в стране на конец 2017 года проживали порядка 80 тыс. интерсексуалов.

В марте 2018 года уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг призвала сделать гимн страны гендерно нейтральным. Канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала эту идею, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отклонил инициативу Розе-Меринг.

Великобритания обратилась в ООН в октябре 2017 года с просьбой исключить из официальных документов слово «женщины» при обозначении беременных и заменить его на «люди». В Лондоне считают, что термин «беременная женщина» может оскорблять «рожавших трансгендеров».