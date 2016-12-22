У арестованных в Чехии россиян и вьетнамцев изъяли почти €8 млн

Чешская полиция изъяла около 200 млн крон (около €7,6 млн) наличных в ходе обысков у граждан России и Вьетнама, обвиненных во взломе системы выдачи видов на жительство МИД страны. Об этом сообщает Radio Praha со ссылкой на Национальный центр борьбы с организованной преступностью.
Кроме того, арестовали автомобили и недвижимость на сумму 70 млн крон (€2,7 млн).
Об аресте в Чехии восьми россиян и вьетнамцев стало известно 16 октября. Их обвиняют в несанкционированном доступе к системе выдачи видов на жительство. По утверждению прокуратуры, благодаря этому им удалось заработать несколько миллионов долларов.
Число находящихся под стражей россиян не уточняется. В посольстве России в Чехии РБК тогда заявили, что проверяют информацию об аресте российских граждан.