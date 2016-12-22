Верховный суд проверит законность ареста основателя «Смотра.ру»

Верховный суд России после решения ЕСПЧ постановил проверить законность ареста основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили. Об этом сообщил РБК один из адвокатов Китуашвили Сергей Жорин.

Как пояснил Жорин, рассмотрение дела Верховным судом назначено на 31 октября, при этом 19 октября Дорогомиловский суд должен огласить приговор. На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы также говорится, что рассмотрение дела Китуашвили назначено на 19 октября. «В этом и заключается вся абсурдность ситуации. Есть свое мнение у Дорогомиловского суда и у Верховного суда», — сказал Жорин.

По его словам, защита Китуашвили изначально говорила о незаконности возбуждения против него дела и содержания под стражей. Российские суды, как отметил Жорин, эту точку зрения не поддержали, однако Европейский суд встал на сторону Китуашвили. «Председатель Верховного суда и обратил внимание на то, что не исполнено решение Европейского суда, и инициировал это слушание, которое будет 31 октября», — заключил он.

В пресс-службе ВС РБК уточнили, что рассмотрение назначено на 31 октября, а заявление Жорина прокомментировать не смогли.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве на 7 млн руб. и создании ОПГ. Свою вину он не признал. По его словам, преследование связано с видеороликом о коррупции в МВД, опубликованном на «Смотре.ру» в декабре 2015 года. В конце апреля ЕСПЧ признал незаконным содержание под стражей Китуашвили и присудил ему компенсацию в €2,1 тыс.