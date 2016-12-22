Власти Москвы спрогнозировали уход с рынка трети застройщиков к 2020 году

Московский рынок к 2020 году покинут около 100 застройщиков, заявил начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александр Семенов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, к этому приведет​ переход к новым правилам с июля 2019 года. «Мы оцениваем, что количество девелоперов будет сокращаться, с рынка уйдут много компаний, которые строят один дом и не имеют никаких перспектив», — сказал Семенов.

По его словам, в столице в настоящее время работают около 300 застройщиков. «Очень много проектов, которые уже запущены, будут «доживать» в рамках старого законодательства, но я думаю, что к 2020 году на 100 компаний, скажем так, на 100 юридических лиц, рынок уменьшится», — подчеркнул Семенов.

С 1 июля 2019 года застройщики фактически лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...», регулирующий строительство жилья в России, вступили в силу с 1 июля 2018 года. По мнению авторов законопроекта, поправки позволят защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков.