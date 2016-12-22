Солиста группы «Нэнси» похоронят в Киеве

Солиста поп-рок-группы «Нэнси» Сергея Бондаренко похоронят в Киеве 20 октября. Об этом «РИА Новости» сообщил музыкант Алексей Горбашов.

«Сергея похоронят в Киеве в субботу», — сказал он, отметив, что Бондаренко умер в реанимации.

Лидер группы «Нэнси» умер 18 октября в Киеве в возрасте 31 года. Гитарист коллектива Алексей Цыплаков пояснил РБК, что он умер «в результате болезни». «В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал он.

Бондаренко родился в 1987 году в городе Константиновка Донецкой области. Группу «Нэнси» создал его отец в 1992 году, популярность группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом» с одноименного альбома. Сергей Бондаренко присоединился к коллективу в 2000-х годах. В этот период у «Нэнси» вышли альбомы — «Ромео», «Луна», «Ива», «Прочти, пожалуйста, мое письмо!» и другие.

