Экс-глава Хакасии рассказал о своей новой должности в РЖД

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Об этом он сообщил ТАСС.

«По-старому — это вице-президент РЖД, по-новому — заместитель генерального директора. Я дал свое согласие, документы отправил», — отметил он.

«Буду заниматься тем, чем занимался раньше и о чем всегда мечтал, — развитием Транссиба», — сказал он «Интерфаксу», добавив, что также будет курировать вопрос строительства железной дороги Курагино — Кызыл.

По словам Зимина, точной даты его назначения пока нет.

Представитель РЖД отказался прокомментировать РБК заявление Зимина.

Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября. Зимин получил 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, за которого проголосовали 44,81% избирателей. Зимин снялся со второго тура, после него отказался от участия в выборах и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. В итоге во второй тур прошли Коновалов и Александр Мяхар от Партии роста. Голосование было назначено на 21 октября, однако Мяхар 15 октября также отказался от участия. Второй тур с единственным кандидатом от КПРФ назначен на 11 ноября.

