Акинфеев объяснил решение поступить в магистратуру

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в эфире Студенческого телевидения Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа), что поступил в магистратуру, чтобы открыть для себя что-то новое.

Футболист отметил, что с уходом из сборной его решение пойти учиться не связано. «Для меня никогда не было обузой находить что-то новое. Тем более учиться никогда не поздно. Не то чтобы какие-то планы на будущее, мне просто интересно, хочу для себя что-то новое открыть, хотя бы немножко понимать в этой отрасли», — сказал он.

Акинфеев добавил, что, «когда бывают вопросы, скажем, про какую-то биржу», он ничего не понимает. «Мне интересны какие-то азы. Понятно, что я не суперумный человек, футбол большую часть моей жизни занимает. Но для себя открою что-то, буду понимать, что и как делать в будущем, мало ли что», — сообщил футболист.

О зачислении Акинфеева в магистратуру РГУ на направление «менеджмент» стало известно 18 октября. В ходе вступительных испытаний он набрал 78 баллов.

В начале октября футболист сообщил об уходе из сборной России по футболу, где играл 15 лет. «Я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — объяснял свое решение Акинфеев.

