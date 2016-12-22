Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа

Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина (РГУ нефти и газа), приказ о зачислении опубликован (*pdf) на сайте учебного заведения.

Там указано, что Акинфеев поступил на направление «менеджмент», в ходе вступительных испытаний он набрал 78 баллов.

Информацию о поступлении Акинфеева в РГУ нефти и газа подтвердил «Интерфаксу» один из участников встречи футболиста с сотрудниками и студентами вуза.

В начале октября Акинфеев объявил об уходе из сборной России по футболу, в составе которой он отыграл 15 лет. «Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте РФС.