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В Киеве возбудили дело после попытки захвата квартиры Максаковой
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В Киеве возбудили дело после попытки захвата квартиры Максаковой
Общество, 12:08
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В Киеве возбудили дело после попытки захвата квартиры Максаковой

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело после попытки захвата квартиры вдовы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по статье о самоуправстве, соответствующие сведения внесены в реестр досудебных расследований. Досудебное расследование будет вести Шевченковское управление полиции.

Ранее 18 октября Максакова заявила, что группа неизвестных мужчин взломала дверь ее квартиры в Киеве и потребовала от няни и сына Максаковой, находившихся в тот момент в квартире, собирать вещи. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве
Общество

Девять человек задержали на месте происшествия, они доставлены в управление полиции.

По мнению самой Максаковой, ответственность за противоправные действия может лежать на бывшем главе отдела Следственного комитета России по Московской области по Одинцовскому району Денисе Панаитове. Как сообщила вдова экс-депутата, они заключили сделку обменять квартиру Вороненкова в Москве на квартиру Панаитова в Киеве. Однако экс-глава отдела СК свою часть сделки не выполнил, после чего против него завели дело о мошенничестве и арестовали его киевскую квартиру.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и тот скончался в больнице. Генпрокуратура Украины заявила, что организатором преступления был бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин. Он заявил о непричастности к преступлению.​

Теги: Киев , уголовное дело , захват , квартира , Мария Максакова
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