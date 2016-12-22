Аналитики назвали самый популярный автомобиль на вторичном рынке в России

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке России стал Lada Priora. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Авто».

Отмечается, что средняя цена автомобиля составляет 238 тыс. руб. За ней следует Lada Samara, которую на вторичном рынке можно приобрести за 118,9 тыс. руб. Замыкает тройку Lada 2110, ее средняя стоимость составляет 81,6 тыс. руб.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus. Его средняя цена достигает 357,4 тыс. руб. Также в десятку востребованных подержанных автомобилей попали ВАЗ-2107 (64,1 тыс. руб.), Lada 2112 (96,8 тыс. руб.), Lada Kalina (214 тыс. руб.), Lada Granta (310,4 тыс. руб.), Lada 4x4 (213,5 тыс. руб.) и Hyundai Solaris (508,4 тыс. руб.).

В Москве и Санкт-Петербурге самым популярным подержанным автомобилем является Ford Focus.