МЧС сообщило об обнаружении пропавших в Приморье рыбаков

Экипаж добывающего судна «Обаятельный» обнаружил в водах залива Петра Великого катер с тремя рыбаками, который пропал 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что катер был обнаружен в 11:15 по местному времени (04:15 мск) в заливе Петра Великого южнее острова Русский. «Пострадавшие подняты на борт, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на борту катера находились двое мужчин и одна женщина. Их катер вышел в море на ночную рыбалку 16 октября в район острова Скрыплева и до настоящего времени об их местонахождении ничего не было известно. Последний раз экипаж катера выходил на связь в ночь на 17 октября.

Во время поисков спасатели обследовали 116 кв. км акватории Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского.