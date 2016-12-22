В Приморье спасли рыбаков КНДР с тонущих судов

Пограничники в заливе Петра Великого в Японском море сняли с подтопленной рыболовецкой шхуны рыбаков из КНДР, заявили в управлении ФСБ по Приморскому краю. Об этом сообщает «РИА Новости».

В заливе шхуны скопились из-за шторма. «У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам», — рассказали агентству.

Сколько граждан Северной Кореи было снято с судна, не сообщается.

Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщает о спасении экипажем теплохода DS MARMADURA шести граждан КНДР с полузатопленных рыболовецких судов в Японском море.