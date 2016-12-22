Каракас объявил поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

Каракас объявил персоной нон грата поверенную в делах Эквадора в Венесуэле Элизабет Мендес и предписал ей покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает El Universal.

В сообщении министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что такое решение принято в связи с тем, что президент Эквадора Ленин Морено систематически вмешивается во внутренние дела официального Каракаса.

Также в заявлении отмечается, что венесуэльские власти зеркально ответили на действия Кито, который ранее выслал поверенную в делах Венесуэлы в Эквадоре Кэрол Дельгадо.​

Как отмечает El Universal, Эквадор объявил Дельгадо персоной нон грата в ответ на «оскорбительные» заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в адрес Ленина Морено. Он обвинил эквадорского лидера в том, что тот лгал о числе венесуэльцев, эмигрировавших в Эквадор из-за экономического кризиса, который переживает Венесуэла.