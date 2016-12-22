Полиция назвала очаг крупного пожара в 16-этажном доме в Екатеринбурге

Очагом возгорания при пожаре в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге стали лестничные проходы и холлы, где находились вещи жильцов. Об этом «РИА Новости» заявил представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, очагом возгорания стали кладовые помещения. Они горели с девятого по шестнадцатый этажи. К счастью для собственников жилья квартиры от огня не пострадали», — заявил он.

При этом Горелых отметил, что квартиры могут пострадать при проливке конструкций пожарными.

По его словам, в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок, который был госпитализирован. «В девятую горбольницу в настоящий момент доставлен один человек. Это трехмесячная девочка по имени Снежана. Она надышалась угарным газом», — рассказал представитель полиции.

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время проводится проливка и разборка поврежденного имущества. В ведомстве отметили, что пожар охватил 100 кв. м. При этом, по версии МЧС, горел мусоропровод с 9 по 16 этажи.

Пожар в доме № 11 на улице Таежная в Екатеринбурге произошел вечером 18 октября. Спасатели вывели из горящего дома более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный — третий — номер сложности.