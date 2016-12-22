ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,04 EUR Нал. 76,33 74,78 USD Бирж. 65,82 +0,32 EUR Бирж. 75,43 +0,14 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6603,40 -115,79 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25378,27 -1,28% Nasdaq 7483,85 -2,08%
В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом
Лента новостей
Ольга Романова сообщила о регистрации Минюстом клона «Руси сидящей» 18 окт, 23:30, Общество Адвокат фигуранта дела вице-премьера Крыма назвал вменяемую сумму взятки 18 окт, 23:19, Политика В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом 18 окт, 23:11, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 18 окт, 22:45, РБК и Canon «Инвитро» продаст свои активы на Украине 18 окт, 22:35, Бизнес SANA сообщило о гибели мирных жителей из-за удара коалиции США в Сирии 18 окт, 22:20, Политика Предприятия «дочки» «Роснефти» в Сибири остались без света 18 окт, 22:10, Общество Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 18 окт, 22:01, РБК и Мираторг «Новапорт» решил отложить выход на IPO 18 окт, 21:56, Бизнес Конституционный суд Ингушетии рассмотрит закон о границе с Чечней 18 окт, 21:46, Политика ЕС и Норвегия попросили арбитров ВТО помочь в споре с США 18 окт, 21:42, Экономика Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве 18 окт, 21:32, Общество Суд арестовал замглавы Крыма по делу о «систематических взятках» 18 окт, 21:01, Общество Врачи в Москве рассказали о состоянии доставленных из Керчи пострадавших 18 окт, 21:00, Общество Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 18 окт, 20:59, Партнерский материал «Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов 18 окт, 20:49, Общество МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда 18 окт, 20:48, Политика Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30% 18 окт, 20:38, Экономика Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета 18 окт, 20:32, Общество Футболисты «Анжи» отказались от бойкота матча с ЦСКА 18 окт, 20:25, Спорт Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников 18 окт, 20:14, Политика Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына 18 окт, 20:12, Общество Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве 18 окт, 20:10, Общество Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией 18 окт, 20:10, Политика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18 окт, 20:09, РБК и Сбербанк Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз» 18 окт, 20:07, Общество Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 18 окт, 19:54, Политика Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit 18 окт, 19:48, Политика
В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом
Общество, 18 окт, 23:11
0
В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом
По последним данным, огонь распространился на четыре этажа, из горящего дома вывели 100 человек. Пожару присвоен повышенный номер сложности
Фото: Скриншот с видео / E1.RU / YouTube

Несколько квартир охвачены пламенем в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Пожар произошел вечером 18 октября в доме № 11 на улице Таежная. Пожар охватил четыре этажа здания, следует из сообщения регионального управления МЧС.

По данным на 00:28 (22:28 мск) пожар локализован на 9 и 10 этажах. Тушение пожара продолжается на 9, 10, 14 и 15 этажах, говорится в сообщении. В МЧС также уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 24 человека, из них восемь детей.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

На видеокадрах с места происшествия видно, как открытое пламя вырывается из окна одной из квартир, вниз падают горящие обломки.

Видео: E1.RU / YouTube

МЧС уточняет, что пожару присвоен повышенный — третий — номер сложности. Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена. В тушении задействованы 25 единиц техники и 73 спасателя.

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет Политика
Главное
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет Политика
«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком Технологии и медиа
«Инвитро» продаст свои активы на Украине Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter