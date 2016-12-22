В Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом

По последним данным, огонь распространился на четыре этажа, из горящего дома вывели 100 человек. Пожару присвоен повышенный номер сложности

Фото: Скриншот с видео / E1.RU / YouTube

Несколько квартир охвачены пламенем в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Пожар произошел вечером 18 октября в доме № 11 на улице Таежная. Пожар охватил четыре этажа здания, следует из сообщения регионального управления МЧС.

По данным на 00:28 (22:28 мск) пожар локализован на 9 и 10 этажах. Тушение пожара продолжается на 9, 10, 14 и 15 этажах, говорится в сообщении. В МЧС также уточнили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 24 человека, из них восемь детей.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

На видеокадрах с места происшествия видно, как открытое пламя вырывается из окна одной из квартир, вниз падают горящие обломки.

Видео: E1.RU / YouTube

МЧС уточняет, что пожару присвоен повышенный — третий — номер сложности. Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена. В тушении задействованы 25 единиц техники и 73 спасателя.