Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына

Президент Владимир Путин после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» провел неформальную встречу с отдельными участниками клуба, сообщила пресс-служба Кремля. «РИА Новости» передает, что участники пили чай.
В неформальном чаепитии приняли участие около 20 человек, среди них — бывший президент Афганистана Хамид Карзай, бывший заместитель генсека ООН Жан-Мари Геэнно, директор Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» по научной работе Федор Лукьянов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вдова писателя Александра Солженицына Наталия. О том, что они обсуждали с президентом, в сообщении не говорится.
Перед этим, участвуя в заседании «Валдая», Путин прокомментировал вопросы внешней и внутренней политики, затронул тему массового убийства в Керчи и изложил свое понимание национализма.
Президент, в частности, заявил, что Россия не будет первой наносить удар — это положение прописано в действующей военной доктрине.
XV заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходило в Сочи с 15 по 18 октября. Тема в этом году — «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».