Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что налажен канал оперативной связи с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

«С азербайджанской стороной, как мы и договорились, установлена надежная оперативная связь. Мы можем сказать, что в течение получаса оперативные данные дойдут до президента Азербайджана, и если что-то будет с их стороны, то информация дойдет до нас», — сказал он.

Пашинян добавил, что на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана в последнее время ситуация «беспрецедентно спокойная». По его словам, это является результатом договоренности на саммите стран СНГ в Душанбе, который прошел в конце сентября.

​В середине августа Пашинян заявил, что Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме.

На саммите глав стран СНГ Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились принять меры по снижению напряженности на линии соприкосновения в районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и создать оперативную связь.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил себя республикой в 1991 году и заявил о независимости от Азербайджана. Неофициально Армения оказывала помощь непризнанной республике, хотя и не признавала ее как государство. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть эту территорию. В итоге война закончилась соглашением о прекращении огня. В апреле 2016 года произошло обострение карабахской проблемы, вылившееся в боевые действия. Ее решением с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, однако ни одна из сторон конфликта не одобрила ни один из разработанных планов разрешения проблемы.