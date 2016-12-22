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Пашинян заявил о готовности к переговорам по Карабаху
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Пашинян заявил о готовности к переговорам по Карабаху
Политика, 06:53
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Пашинян заявил о готовности к переговорам по Карабаху

Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки», — сказал Пашинян.

Он добавил, что готов к переговорноиму процессу ​в рамках «наших политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении».

В апреле 2018 года, незадолго до своей отставки в следующем месяце предшественник Пашиняна, Серж Саргсян, заявлял, что покинет пост только тогда, когда решит карабахскую проблему. Однако под нажим общественности ему пришлось уйти.

Населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах является непризнанной республикой, провозглашенной в 1991 году. и заявившей о своей независимости от Азербайджана. Неофициально Армения оказывала помощь Нагорному Карабаху, хотя сам Ереван не признал этого государства. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть эту территорию под свой контроль, однако в итоге война завершилась соглашением о прекращении огня. Тем не менее, на линии разграничения регулярно происходят инциденты. Последнее крупное обострение, вылившееся в полноценные боевые действия, произошло в апреле 2016 года. С 1992 года решением карабахской проблемы занимается Минская группа ОБСЕ (сопредседатели — я Россия, Франция и США, участники — Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.), однако ни один из разработанных ею планов урегулирования не был одобрен враждующими сторонами.

Теги: Нагорный Карабах , Никол Пашинян
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