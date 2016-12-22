Умер режиссер Александр Светлов

Александр Светлов (Фото: unikino.ru)

Режиссер Александр Светлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Михайловича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с режиссером пройдет 20 октября в 12:00 в конференц-зале Дома кино.

Светлов родился в 1939 году в Москве. В 1967 году он стал режиссером-постановщиком студии «Мосфильм», а с 1987 года стал заниматься дубляжом фильмов. Режиссер снял такие картины, как «Пчелы и люди», «Морские рассказы», «Стоянка — три часа», «Счет человеческий», «Формула света» и «Чегемский детектив».

Светлов участвовал в дубляже фильмов «Французский канкан», «Осада Венеции» и «Женщина французского лейтенанта», а также мультфильма «Астерикс против Цезаря».