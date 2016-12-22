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В подмосковном Раменском загорелась «Чайхана»
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В подмосковном Раменском загорелась «Чайхана»
Общество, 16:22
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В подмосковном Раменском загорелась «Чайхана»

В Раменском в ресторане восточной кухни «Чайхана» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Подмосковью.

«Возгорание возникло по адресу: ул. Октябрьская, 1/1 на участке кровли и мансарды ресторана «Чайхана». По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал представитель службы.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, ведется тушение возгорания. Площадь пожара уточняется, добавили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 15:15,
В 15:47 появилось сообщении о локализации пожара на площади 400 кв. м. На месте работают 64 человека личного состава и 20 единиц техники.

Утром 13 октября в Москве на 56-м километре МКАД произошел пожар в здании кафе, площадь возгорания составила 400 кв. м. Пострадавших не было.

Теги: Пожар , Подмосковье
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