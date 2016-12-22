В кафе на МКАД произошел пожар площадью 400 квадратных метров

В Москве на 56-ом километре МКАД произошел пожар в здании кафе, площадь возгорания составила 400 кв. м, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Там рассказали, что о пожаре в ведомство сообщили в 05:01, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули пять человек. В 6:49 пожар полностью ликвидировали.

«Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС.

Собеседник агентства «Москва» в экстренных службах заявил, что речь идет о трехэтажном здании ресторана Сахара. Эту информацию подтвердил и телеканал РЕН ТВ, не указывая источник информации. По его данным, сотрудники ресторана смогли вынесли из здания баллоны с газом.