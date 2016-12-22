В ЦОДДе назвали наиболее аварийные участки в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с ГИБДД подготовил список самых аварийных участков Москвы. Об этом сообщается на странице ЦОДДа в Facebook.

«Вместе с ГИБДД выделили места концентрации ДТП и наиболее аварийные магистрали. Насчитали 92 участка», — говорится в сообщении. В ЦОДДе отметили, что о приближении к данным участкам водителей будет предупреждать приложение «Яндекс. Навигатор».

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на ЦОДД, больше всего ДТП зафиксировали на МКАД, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Дмитровском шоссе, Кутузовском и Волгоградском проспектах, а также шоссе Энтузиастов — за девять месяцев 2018 года на этих участках произошло около 1150 аварий.

В начале октября в ЦОДДе рассказали, что 15–20% камер для фотофиксации на дорогах Москвы — муляжи. Замглавы ведомства Александр Евсин тогда заявил, что расположение настоящих камер и муляжей постоянно меняется — работающую технику ставят там, где происходит больше всего ДТП.

«Через некоторое время после установки камеры движение в этом месте нормализуется, тогда мы переставляем ее в другое место, где тоже есть проблемы», — сказал он.