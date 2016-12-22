Президент Южной Кореи от лица Ким Чен Ына пригласил папу римского в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Ватикан обратился к Папе Римскому Франциску от лица северокорейского лидера Ким Чен Ына с предложением посетить КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

По словам южнокорейского лидера, Ким Чен Ын сообщил ему о планах пригласить папу римского в КНДР во время межкорейского саммита в Пхеньяне.

Мун Чжэ Ин прибыл на встречу в Ватикан около полудня. По данным агентства, глава католической церкви сделал исключение для южнокорейского лидера, так как обычно он принимает глав иностранных государств около 9:30 утра и только в течение получаса.

По словам представителя президента Южной Кореи Чонг Ва Дэ, встреча была проведена в закрытом режиме. На ней присутствовали только папа Франциск, Мун Чжэ Ин и южнокорейский священник Хан Хюн-таек в качестве переводчика.

Папа Франциск на предложение южнокорейского лидера ответил, что он, возможно, посетит Пхеньян, но только после того, как получит официальное приглашение.

Мун Чжэ Ин прибыл в Италию и Ватикан с трехдневным официальным визитом.