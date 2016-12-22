Клуб «Валдай» впервые с присоединения Крыма поговорит с Путиным о России

На 15-м заседании клуба «Валдай» после перерыва в несколько лет акцент будет сделан не на международной, а на российской повестке: члены правительства расскажут о том, как они видят будущее страны и ее место в мире

Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». 2017 год. (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Министры и вызовы

«Россия: программа на XXI век» — такова тема пятнадцатого заседания «Валдайского клуба», которое пройдет в Сочи с 15 по 18 октября. «Перед валдайцами традиционно выступит Владимир Путин», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (президент обычно встречается с участниками клуба в последний день заседания).

В этом году акцент будет сделан на Россию, потому что «со стороны международной интеллектуальной общественности виден интерес к нашей стране, которая является одним из существенных мировых игроков», — пояснил РБК председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Участники встречи в Сочи обсудят возможности России по следующим секторам: внешняя политика, экономика, культура, состояние гражданского общества.

«Мы считаем, что западным экспертам было бы интересно поговорить о том, как существует Россия в современном меняющемся мире. Дискуссии будут построены на сопоставлении России, ее способности отвечать на вызовы и меняться, с остальным миром, частью которого также является наша страна», — сказал Быстрицкий. По его словам, организаторы, формулируя тему заседания, отталкивались в том числе от задач, которые были сформулированы Путиным в последнем послании Федеральному собранию: «Оно было построено именно на вызовах, которые стоят перед страной».

В связи с этим спикерами станут в основном россияне, отметил Быстрицкий.

Выступить перед экспертами Валдайского клуба приглашены вице-премьер правительства Максим Акимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Владимир Мединский. Также в качестве спикеров пригласили вдову Александра Солженицына Наталью, писателя Евгения Водолазкина, учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер, искусствоведа Леонида Бажанова, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

Все темы заседания клуба сформулированы с позиции российского взгляда на мир, говорит Быстрицкий. По его словам, спикеры будут говорить именно о том, как они в своих сферах видят мир и место России в нем.

Из иностранных спикеров организаторы мероприятия ожидают, в частности, польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси и бывшего генсека Лиги арабских государств Амра Муссу.

Заседание «Валдайского клуба» будет посвящено российской повестке после четырехлетнего перерыва. Дискуссии в 2012-м и 2013 годах назывались «Будущее создается сегодня: сценарии экономического развития России» и «Многообразие России для современного мира», соответственно.

От Собчак и Володина до мирового порядка

Целью международного дискуссионного клуба «Валдай», созданного в 2004 году и организовавшего первую конференцию в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай (отсюда и название площадки), является «содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты и независимый, объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире». Ежегодно с момента основания Валдайского клуба с его участниками встречается Владимир Путин.

В разные годы с приглашенными западными экспертами общались глава администрации президента Сергей Иванов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

Десятое заседание, последнее в название которого была вынесена Россия, запомнилось участием оппозиционного депутата Ильи Пономарева (сейчас скрывается за границей) и Ксении Собчак, задавшей вопрос Путину о том видит ли он себе соперников среди 30-летних.

Но уже с 2014 года, после присоединения Крыма к России, тематика сменилась на международную. До прошлого года организаторы посвящали заседания клуба следующим темам: «Мировой порядок: новые правила или игра без правил?» (2014 год), «Война и мир: человек, государство и угроза большого конфликта в XXI веке» (2015 год), «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира» (2016 год), «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?» (2017 год).

Заседание «Валдая» в 2014 году запомнилось высказанным Вячеславом Володиным тезисом: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Выступление Путина на том же заседании, в котором он критиковал США, наблюдатели называли «второй мюнхенской речью».

Встреча 2015 года проходила через месяц после решения России вмешаться в военный конфликт в Сирии. Российские официальные лица объясняли экспертам это решение тем, что Дамаск был на грани сдачи террористам.

Новых правил не получилось

«Мы четыре года внимательно вгрызались в глобальные вопросы, изменений в мире много, но они довольно монотонны, к тому же мы учли пожелания участников, которые на предыдущих встречах интересовались, нельзя ли вернуться к обсуждению именно России», — объяснил возвращение к российской тематике директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По его словам, четыре года участники сессий обсуждали международные вопросы и возможность выработки новых правил, однако последние события в мире показывают, что говорить об это не приходится, у каждой из держав на первое место вышли собственные интересы, в такой ситуации необходимо обсуждение способности России противостоять этим вызовам.

Профессор российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква ожидает подробной дискуссии по мировым трендам и по последним событиям, например по ситуации в Сирии. Президента Путина, если такая возможность представится, эксперт попросил бы охарактеризовать его взгляды — либерал, консерватор, левый, радикал или прагматик.

«Обсуждаться будет то же, что и в прошлые годы: Россия в новом мировом порядке, Россия как часть этого порядка и генератор определенных новых идей. Мы не будем говорить много о внутренней политике, а скорее будем обсуждать позиции России в контексте глобальных мировых изменений», — сказал РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. От президента России ему хотелось бы услышать, как он видит глобальный мир и как Россия, по его мнению, может повлиять на его развитие в позитивном плане.