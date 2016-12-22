Тиньков назвал единственный способный купить «Тинькофф» банк

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков ​на форуме Finopolis в Сочи заявил, что банк способен купить только Сбербанк Германа Грефа, но он этого делать не будет. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я хочу всех разочаровать, а может, кого-то успокоить: нас никто не может купить в России, кроме Сбербанка», — рассказал Тиньков. Но, по его словам, Греф «нас не может купить ввиду своих либеральных взглядов».

«Это хорошо, пока есть Герман Оскарович Греф — менеджер Сбербанка, и сегодня он действительно ведет сдержанную политику: не покупает конкурентов, не демпингует по продуктам, может быть, за исключением онлайн-эквайринга иногда и эквайринга вообще, где-то на местах менеджмент — перекосы [допускает]», — подчеркнул банкир.

Сам Греф на форуме высказался против политики Центробанка, так как он считает действия регулятора ограничениями, которые ни к чему хорошему не приводят. «Я за конкуренцию, и мы поддерживаем конкуренцию. Если вы обратили внимание, то мы за всю свою историю не купили ни одного банка», — заметил он.