Тинькофф Банк купил долю в «Кассир.ру»

Тинькофф Банк завершил сделку по приобретению доли в билетном сервисе «Кассир.ру», сообщает пресс-служба банка.

«Сделка является логичным этапом развития собственной экосистемы Тинькофф, позволяющей пользователям получать все финансовые и сопутствующие им услуги в рамках платформы Tinkoff.ru», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта сделка позволит предоставить клиентам прямой доступ к билетам на различные мероприятия. «Покупка билетов через «Кассир.ру» будет доступна непосредственно в мобильном и интернет-банке, а для клиентов Тинькофф будут разработаны специальные предложения с особыми условиями», — отметили в банке.

Кроме того, там отметили, что сделка по покупке доли не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в структуре «Кассир.ру», а руководство сервиса продолжит заниматься операционным управлением, сохраняя возможность влиять на принятие стратегических решений.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, банк поделится с «Кассир.ру» наработками по оптимизации бизнес-процессов и поможет с внедрением самых современных ИТ-решений.

В свою очередь основатель и гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн заявил, что руководство сервиса радо возможности заключить сделку «с самой технологически продвинутой финансовой структурой России». «Мы с радостью поделимся с Тинькофф нашим опытом в понимании предпочтений пользователей и наработками в области развлечений», — отметил он.

​О переговорах о покупке Тинькофф Банком доли в «Кассир.ру» РБК 12 июля узнал от источника, знакомого с деталями обсуждения. Эту информацию подтвердил РБК Евгений Финкельштейн, однако подробностей он не сообщил.