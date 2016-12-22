Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области
Общество, 10:50
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Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области
В Астраханской области сухогруз «Сормово-2», следовавший в Иран, сел на мель из-за ограниченной видимости. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Согласно сообщению, судно встало в районе 8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Cухогруз перевозил ячмень в иранский город Амиробад.
«На борту находятся 12 человек. Пострадавших нет. Запасы еды и воды имеются», — уточнили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Астраханской области отметили, что пробоин в судне нет, и утечки нефтепродуктов не произошло. После улучшения видимости судно предпримет самостоятельную попытку уйти с мели. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, сухогруз принадлежит ООО «ОСС» (Петрозаводск, Карелия).