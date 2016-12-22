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У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину
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У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину
Общество, 12:34
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У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину

Сухогруз под флагом Того с 3 тыс. т угля получил пробоину в районе Керченского пролива в Азовском море и следует к берегу Крыма для откачки воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По ее данным, на борту судна «Нила» находились 11 членов экипажа — 10 украинцев и гражданин Азербайджана. Семеро из них были сняты с сухогруза, четверо остались.

Отмечается, что судно сопровождает крымский буксир. После того как сухогруз достигнет берега, начнутся работы по откачке воды и герметизации корпуса.

В марте в Керченском проливе сухогруз «Андор», перевозивший 3,3 тыс. т пшеницы, столкнулся с сейнером «Хорс». Оба судна следовали под российским флагом. При столкновении вода не проникла внутрь судов, мореходность не была потеряна.

Теги: Азовское море , Керченский пролив , Судно
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