ЦБ ввел ограничения на операции иркутского Востсибтранскомбанка

Банк России ввел запрет на проведение ряда операций иркутским Восточно-Сибирским транспортным коммерческим банком (Востсибтранскомбанк). Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Запрет касается привлечения на вклады средств физлиц, открытия банковских счетов физлиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, также осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов (кроме почтовых переводов).
Востсибтранскомбанк был основан в 1994 году, является крупнейшим банком в Иркутской области. В банковской системе России занимает 300-е место.
12 октября Центробанк лишил лицензии московский ПИР банк. В его деятельности были выявлены нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.