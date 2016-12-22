После разлива нефти из-за незаконной врезки в Сургуте возбудили дело

Сотрудники ГУ МВД Ханты-Мансийского автономного округа — Югры возбудили уголовное дело в связи с попыткой неизвестного похитить нефтепродукты «Сургутнефтегаза». Как сообщили РБК в пресс-службе главка, инцидент привел к разливу нефти.

«Мы обнаружили замаскированную врезку в нефтепровод на предприятии «Сургутнефтегаз», возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время ведется ряд оперативно-разыскных мероприятий по выявлению преступника», — сказали в пресс-службе.

О разливе нефти стало известно в пятницу, возгорания в результате инцидента не возникло.

По данным полиции, первым разлив увидел житель Сургута, который обратился в правоохранительные органы и на само предприятие. Площадь разлива нефти составила 8,6 тыс. кв. м. «В настоящее время разлив локализован», — отметили в главке.