Родственники опознали всех находящихся в морге жертв нападения в Керчи

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что родственники жертв нападения на колледж опознали все 16 тел, находящихся в морге, передает ТАСС.

«Опознаны все 16 человек», — заявил он. Чиновник отметил, что к настоящему моменту в морг доставили тела 16 из 19 погибших в результате атаки.

​​​Нападение на колледж в Керчи произошло днем 17 октября. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебном заведение и начал расстреливать находившихся там людей. В результате произошедшего погибли 19 человек, более 50 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом».​