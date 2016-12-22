Детский омбудсмен Крыма опровергла лицензию на оружие у студента из Керчи

Уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева опровергла информацию о том, что студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков имел разрешение на оружие, сообщает «РИА Новости».
«Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», — сказала омбудсмен. Ранее Клюева сообщала «Интерфаксу», что Росляков получил разрешение на охотничье оружие в октябре.
Нападение на колледж произошло утром 17 октября, Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. Позднее в вещах Рослякова нашли вторую бомбу.
Погибли 19 человек, еще 52 пострадали. Тело стрелка позднее было найдено в одном из помещений колледжа. Уголовное дело, открытое СК по статье о теракте (ст. 205 УК), переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).