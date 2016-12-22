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«Ростелеком» внедрит квантовые технологии для передачи данных
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«Ростелеком» внедрит квантовые технологии для передачи данных
Технологии и медиа, 19:06
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«Ростелеком» внедрит квантовые технологии для передачи данных

С начала 2019 года «Ростелеком» начнет использовать квантовые технологии для передачи данных своих пользователей. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Особенность квантовых коммуникаций заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы — фотоны. Подобный ключ формируется, когда сообщение отправляется, зашифрованная информация передается по открытому каналу, и только адресат сообщения может его расшифровать.

«На первом этапе потребителями нового сервиса станут государство и финансовый сектор, но в дальнейшем круг потребителей будет расширяться. «Ростелеком» также планирует использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей магистральной сети, например, между дата-центрами», — приводит пресс-служба слова вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова.

Для создания квантовой сети компания будет использовать собственную магистральную волоконно-оптическую сеть, на которой будет дополнительно установлено шифровальное оборудование с использованием технологии квантового распределения ключей. «Мы приглашаем заинтересованных вендоров принять участие в тестировании. Партнеров проекта назовем позже — сейчас идет переговорный процесс. Приоритет мы будем отдавать отечественным разработкам», — пояснил представитель компании.

По его словам, стоимость внедрения квантовых коммуникаций можно будет оценить после тестирования опытной сети.

«Квантовые коммуникации — это способ передачи информации, который невозможно взломать. Сейчас при передаче информации используются математические методы шифрования и ключ шифра (последовательность символов) можно подобрать. Когда кодирование происходит с использованием единичных фотонов, незаметно подсмотреть, что закодировано в отдельном фотоне, который используется в конкретном шифре, невозможно, а значит, взломать такой шифр нельзя», — рассказал РБК гендиректор Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов.

По его словам, уже сейчас использовать эту технологию можно на критических участках (при передаче персональных данных, организации спецсвязи и в финансовом секторе), в дальнейшем при развитии инфраструктуры технология может быть использована для интернета вещей, телемедицины, беспилотников. «Квантовые коммуникации — это технология для всех рынков цифровой экономики, но чтобы тиражировать ее, необходимо создать инфраструктуру, состоящую из защищенных узлов связи, которые располагаются на расстоянии около 100 км друг от друга», — пояснил Юнусов.

По его оценке, стоимость установки одного программно-аппаратного комплекса (узла связи) составляет примерно 10 млн руб., однако цена варьируется в зависимости от масштабов сети.

«Ростелеком» не единственная компания, которая приступила к внедрению квантовых технологий для передачи данных. Еще в 2016 году совместно с Министерством образования и науки России Газпромбанк вложил 450 млн руб. в проект по созданию систем защищенной квантовой связи QRate, принадлежащий РКЦ. Линией квантовой связи длиной 30,6 км были соединены два отделения Газпромбанка.

Теги: «Ростелеком» , Квантовые технологии , хакеры , Газпромбанк
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