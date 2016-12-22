Газпромбанк инвестировал в квантовые технологии

Российский квантовый центр (РКЦ) запустил проект по разработке квантового машинного обучения, который позволит нейронной сети обучаться во много раз быстрее, чем это происходит на классических компьютерах, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Первоначальные инвестиции составили $1,5 млн — такую сумму вложил Газпромбанк. «Но мы будем привлекать и других инвесторов», — сообщил РБК представитель пресс-службы РКЦ. Проект также поддержали ведущие мировые ученые в области квантовой физики, в том числе профессор Гарварда Михаил Лукин, команда которого в 2017 году создала один из самых мощных квантовых компьютеров в 51 кубит.

РКЦ займется разработкой теории квантовых нейросетей, построением квантовых симуляторов (упрощенной версии квантового компьютера, предназначенной для решения одной задачи) для ускорения процессов машинного обучения, а также разработкой программной платформы для квантовых вычислений. Эти разработки будут предназначены для решения «конкретных бизнес-задач — для обработки данных и машинного обучения», отмечается в сообщении РКЦ. В перспективе центр намерен создать в России универсальные квантовые компьютеры — мультизадачные.

Пока в мире не создан полноценный квантовый компьютер. Однако в его разработку такие ИТ-корпорации, как Google, IBM, Microsoft и Intel, вкладывают сотни миллионов долларов, а в Европе и Китае создаются государственные исследовательские программы на миллиарды долларов. Для разработки технологии квантового машинного обучения не требуется создания универсального квантового компьютера, но она позволит коммерциализировать квантовые вычисления в самом ближайшем будущем, указал представитель РКЦ.

«Первые практические результаты могут быть получены в направлении квантового машинного обучения, что, безусловно, представляет интерес для финансового сектора. Задачи управления портфелем инвестиций, оценки рисков, алгоритмической торговли активами и многие другие могут решаться с помощью машинного обучения, а квантовые технологии — это возможность сделать эти решения значительно эффективнее», — приводятся в сообщении слова зампредправления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса. От более подробных комментариев в банке воздержались.

Газпромбанк не впервые инвестирует в квантовые технологии. Совместно с Министерством образования и науки России он вложил 450 млн руб. в проект по созданию систем защищенной квантовой связи QRate, принадлежащий РКЦ. В июне линией квантовой связи длиной 30,6 км были соединены два отделения Газпромбанка. В отличие от других линий связи квантовые невозможно взломать.