Власти заявили об отсутствии людей под завалами после теракта в Керчи

Под завалами, образовавшимися после взрыва в Керченском политехническом колледже, людей нет, заявили в администрации города. Об этом сообщает ТАСС.
«Под завалами людей нет. В настоящее время все пострадавшие отправлены в больницы», — сказал собеседник агентства.
Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел около 12:00 мск. Его жертвами стали не менее десяти человек, более 50 пострадали. Изначально было заявлено о взрыве газа. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В Росгвардии назвали произошедшее терактом, в Кремле также не исключили этой версии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.