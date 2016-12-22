Новым гендиректором авиакомпании «Якутия» стал Владимир Горбунов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов сообщил, что новым гендиректором авиакомпании «Якутия» назначен Владимир Горбунов. Об этом говорится на сайте минтранса региона.

Он добавил, что Горбунов ознакомлен с финансовыми проблемами авиакомпании и понимает поставленные перед ним задачи. Тарасов отметил, что региональный минтранс поставит перед ним задачу сохранения авиакомпании и ее сотрудников, особенно летного состава. Министр рассказал, что новый гендиректор прибудет в Якутск 18 октября.

Ранее источник РБК в администрации республики сообщил, что главой компании может стать Горбунов, который был советником гендиректора «Аэрофлота» по экономическим вопросам, а также первым заместителем гендиректора «Победы» и главой «Нордавиа».

Ольга Федорова покинула пост гендиректора авиакомпании 12 октября. Представление о ее увольнении внес и.о. первого зампреда правительства Якутии Алексей Колодезников, после чего одобрил губернатор республики Айсен Николаев.

«Ей удалось многое сделать, чтобы удержать авиакомпанию на плаву, но выровнять ситуацию не получилось», — сказал Тарасов.

Федорова уволилась после инцидента с выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом SSJ-100.

В ночь на 10 октября после приземления в аэропорту Якутска SSJ-100 «Якутии» выкатился за пределы ВВП, после чего у него подломились основные опоры шасси. В ходе проверки Росавиация выяснила, что самолет эксплуатировали «с отложенной неисправностью». В авиакомпании также не соблюдали сроки замены деталей и техобслуживания воздушных судов, а также продолжительность смен экипажей. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч. 1 ст. 263 УК).