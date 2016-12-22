В Керчи после взрыва в колледже госпитализированы 18 человек
Общество, 13:08
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В Керчи после взрыва в колледже госпитализированы 18 человек
После взрыва в колледже Керчи в больнице находятся 18 человек, ожидается поступление еще около 50. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемное отделение Клинической больницы №1 города Керчь.
Там сообщили, что пострадавших «очень много», они продолжают поступать. «Там, в травмпункте, в операционной уже много очень», — добавили в приемном отделении.
В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ. «Крыминформ» со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф сообщил, что, по предварительным данным, погибли десять человек. Источник «Интерфакса» также сообщает о десяти погибших.