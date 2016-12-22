В Керчи после взрыва в колледже госпитализированы 18 человек

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В Кремле не исключили версию теракта при взрыве в колледже в Керчи

НАК сообщил о подрыве взрывного устройства в колледже в Керчи

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Появилось видео у колледжа в Керчи после взрыва

Взрыв в колледже в Керчи. Онлайн-трансляция

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Курс евро на 18 октября

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