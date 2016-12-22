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«Аэрофлот» назвал условия возобновления продажи льготных билетов
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«Аэрофлот» назвал условия возобновления продажи льготных билетов
Общество, 13:53
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«Аэрофлот» назвал условия возобновления продажи льготных билетов

«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов в Крым, на Дальний Восток и в Калининград при получении дополнительного финансирование от Минтранса, заявил ​заместитель гендиректора компании Вадим Зингман на совещании с полпредом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим подтверждение», — сказал Зингман.

«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток
Общество

Днем ранее «Аэрофлот» заявил о прекращении продаж льготных билетов на собственные и рейсы дочерних компаний в Крым, Калининград и на Дальний Восток из-за исчерпания выделенных на это госсубсидий. Продажа льготных билетов была открыта в конце марта. Их могли купить граждане до 23 лет или после 60 лет, инвалиды и их сопровождающие. Уже через шесть дней продажи билетов были приостановлены из-за исчерпания субсидий. Для возобновления «Аэрофлоту» и еще пяти компаниям выделили до 1 декабря еще 3,8 млрд руб. Билеты появились в наличии в августе.

Теги: «Аэрофлот» , авиабилеты , Дальний Восток , субсидии
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