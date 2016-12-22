Медведев поручил возместить регионам связанные с новыми законами расходы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусматривать компенсацию для регионов при разработке федеральных законов, которые могут привести к новым расходам или снижению доходов субъектов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Медведев поддержал предложение Министерства финансов, подготовленное после обсуждения на заседании кабмина вопроса о механизме компенсации бюджетам субъектов выпадающих доходов. Ведомство предложило поручить федеральным органам исполнительной власти вносить предложения, благодаря которым удастся возместить выпадающие доходы. Предложения необходимо представлять в виде дополнительных материалов к соответствующим законопроектам.
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов оценил потери из-за отмены налога на движимое имущество в 181 млрд руб. Их планируется компенсировать посредством передачи акцизов на крепкий алкоголь субъектам, централизации на федеральном уровне пяти нозологий по орфанным заболеваниям и увеличения уровня софинансирования расходов по выплатам на третьего ребенка, пояснял министр. Оставшиеся 93 млрд руб. будут возмещены благодаря увеличению дотаций.