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Движение поездов по МЦК восстановили после двухчасового сбоя
Общество, 10:25
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Движение поездов по МЦК восстановили после двухчасового сбоя

Движение поездов по внутренней стороне Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники восстановили движение поездов по 1 пути МЦК (по часовой стрелке)», — говорится в сообщении. Для приведения режима движения поездов в норму пущены дополнительные составы.

Отмечается, что в РЖД создана спецкомиссия для расследования причин​технической неисправности электропоезда.

Движение поездов по внутренней стороне МЦК было приостановлено утром 17 октября. Пассажирам рекомендовали воспользоваться поездами, двигающимися по второму пути (против часов стрелки) и другим транспортом. Сбой длился около двух часов.

Теги: МЦК , сбой в движении поездов
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