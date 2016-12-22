В движении поездов на МЦК произошел сбой
Общество, 09:03
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В движении поездов на МЦК произошел сбой
В движении поездов по внутренней части Московского центрального кольца (МЦК) произошел сбой, говорится в Twitter пресс-службы столичного метрополитена.
Поезда не ходят по первому пути (по часовой стрелке) «по техническим причинам». «Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы восстановить движение. Пользуйтесь, пожалуйста, поездами по второму пути (против часовой) и другими линиями». — говорится в сообщении.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что поезда прервали движение не позднее 7:40, а восстановить его обещают к 9:30.