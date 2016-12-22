Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа после обстрела

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал приказ закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа — гражданский КПП «Эрез» и грузовой «Керем-Шалом», передает «7 канал».
Помимо этого, он распорядился сократить зону рыболовства у Газы до трех морских миль. Такое решение военное ведомство Израиля приняло после ракетного обстрела своей территории со стороны Газы.
В ночь на среду, 17 октября, с палестинской территории было выпущено как минимум две ракеты. Одна из них упала в море, другая попала в южную часть израильского города Беэр-Шева. Сразу после этого израильские истребители начали операцию на палестинской территории.
В среду должно пройти заседание в правительстве Израиля, на котором власти обсудят новый виток эскалации затянувшегося конфликта с Газой. Из-за возобновившихся обстрелов свой визит в США прервал начальник Генштаба Гади Айзенкот.