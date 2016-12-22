ВВС Израиля ударили по запускающим горящие шары из сектора Газа боевикам

Израильские ВВС нанесли удар по боевикам в секторе Газа, которые запускали горящие шары по территории Израиля. Об этом сообщается в Twitter израильской Армии обороны.



Как отмечается в сообщении, на протяжении «месяцев» со стороны сектора Газа запускаются горящие шары. По данным израильских военных, из-за них сгорели 8 тыс. акров «израильской земли», погибли 100 животных. Кроме того, такие шары угрожают жизням 1 тыс. людей, заявили в Армии обороны Израиля.

В сентябре сообщалось, что двое палестинцев погибли после удара ВВС Израиля по сектору Газа. В израильской армии заявили, что БПЛА выпустил ракету после того, как «террористы» подошли к забору на границе с Израилем и поставили около него подозрительный объект.