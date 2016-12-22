YouTube восстановил работу после сбоя

Видеохостинг YouTube восстановил работу после массового сбоя, сообщается на его странице в Twitter.

«Мы вернулись. Спасибо всем за ваше терпение. Если вы продолжаете испытывать проблемы, пожалуйста, дайте нам знать», — рассказали в YouTube.

Ранее в среду пользователи сообщили о сбоях в работе сайта и мобильного приложения YouTube. По данным Downdetector, жалобы начали поступать около 4:00 мск, 44% из них касались просмотра видео, еще 37% — неполадок в работе сайта, а еще в 17% говорилось о проблемах с авторизацией.

При этом число жалоб на пике превысило 3,8 тыс. Неполадки наблюдались в США, Японии, Великобритании, России, Франции, Бразилии и многих других странах.

В самом YouTube позже сообщили, что в курсе проблемы и работают над ее решением. Причины неполадок там не уточнили.